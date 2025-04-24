Генерал-майор Попов будет добиваться оправдания

Лишенный воинского звания и осужденный на пять лет колонии бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов будет добиваться оправдания в апелляционной инстанции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил после оглашения обвинительного приговора его адвокат Сергей Буйновский.

Тамбовский гарнизонный военный суд в четверг приговорил к пяти годам колонии Попова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Кроме того, суд лишил генерала воинского звания и права занимать организационно-хозяйственные должности на срок 2 года, а в качестве дополнительного наказания назначил ему штраф в размере 800 тыс. рублей.