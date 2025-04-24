Новорожденных котят спасли из экскаватора на юго-востоке Москвы

Сотрудники отряда МЧС России «Центроспас» спасли на юго-востоке Москвы новорожденных котят, которых бросила кошка. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

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Утром 24 апреля к спасателям обратились люди, которые сообщили, что в Текстильщиках на 1-й Грайвороновском проезде кошка окотилась в экскаваторе, после чего ушла, оставив пятерых котят. Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли новорожденных животных — они не пострадали, сообщает 360.ru.

В конце марта волонтеры спасли более 30 кошек из квартиры на Каширском шоссе, где их оставила пенсионерка, которая попала в больницу. Со слов соседей, у животных якобы не было ни еды, ни воды.

До этого московские ветеринары спасли жизнь четырехмесячной бенгальской кошки Джесси, которая нечаянно проглотила резинку от кухонной терки.

В феврале спасатели достали кошку, которая попала на железобетонные перекрытия через водосток автомобильного моста в подмосковных Серебряных Прудах. После того как силовики отпустили кошку, она убежала в сторону ближайшего жилого квартала.