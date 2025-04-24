Три автомобиля сгорели на юго-западе Москвы

Три автомобиля сгорели возле дома на улице Лобачевского, 130б, строение 1. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

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— Загорелись три автомобиля у дома на улице Лобачевского, 130б, строение 1. Также загорелись оборудование и несколько покрышек. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, — заявил собеседник.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли к месту происшествия. Пожар удалось потушить, добавил источник. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в кафе «Хлеб Хаус» на Кронштадтском бульваре, дом 3. Возгорание произошло из-за жировых отложений в вытяжной системе одноэтажного административного здания. Прибывшим на место пожарно-спасательным подразделениям удалось ликвидировать огонь.