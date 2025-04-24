Житель Подмосковья забил молотком мать из-за денег и попал в колонию

В Московской области суд приговорил к десяти годам лишения свободы 27-летнего мужчину, забившего молотком мать из-за денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 9 января 2025 года в Люберцах сын поссорился с матерью. Причиной стало отсутствие работы у осужденного и его материальная зависимость от родителей. Во время конфликта он избил кухонным молотком мать и придушил шнуром от утюга. Спасти женщину не удалось.

Ранее под Белгородом задержали 18-летнего юношу, изрезавшего ножом родителей и 15-летнюю сестру из-за ссоры.