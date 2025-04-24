Российский подросток скончался после употребления алкогольного напитка

В Центральном районе Сочи произошло чрезвычайное происшествие, которое унесло жизнь несовершеннолетнего школьника, сообщает «МК в Сочи».

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22 апреля, вечером, два подростка пили спиртное на улице Навагинская. По информации свидетелей ЧП, алкогольный напиток для несовершеннолетних приобрел по их просьбам неизвестный мужчина.

Вскоре после распития алкоголя одному из юношей стало плохо, и он умер прямо на лавочке. Второго подростка доставили в больницу, с ним работают медицинские работники. По предварительной информации, оба школьника – из благополучных семей.

На месте трагедии нашли баллончик для заправки зажигалок. Но точная причина смерти неизвестна. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств произошедшего и выясняют все обстоятельства ЧП.