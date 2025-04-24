Осколок сабли воткнулся в ногу фехтовальщика в Москве

Осколок сабли якобы воткнулся в ногу 18-летнего фехтовальщика во время тренировки в московском клубе «Юность Москвы». Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в соцсети.

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— 18-летний Олег и 17-летний Давид — профессиональные фехтовальщики. Они тренируются в столичном клубе «Юность Москвы». 18 апреля парни схлестнулись в тренировочном бою. Давид наносил удар саблей сбоку — Олег не собирался его пропускать и в запале отразил со всей возможной силой. От удара сабля Давида раскололась на две части, и один из осколков воткнулся Олегу в ногу, — пишет Telegram-канал Baza.

Пострадавшего госпитализировали, врачам удалось изъять осколок сабли из ноги. Теперь мужчина пропустит соревнования в Сочи.

Ранее в приморской школе мальчик в ходе ссоры воткнул ручку в глаз девочки. Мать пострадавшей рассказала, что подросток и раньше обижал ее дочь.