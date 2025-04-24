ФСБ задержала снимавшего стратегические объекты россиянина

В Нижегородской области задержали россиянина, заподозренного в работе на иностранные спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанный по заданию иностранных разведок занимался видеосъемкой стратегических объектов региона для последующего совершения терактов.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области.

Диверсию планировали осуществить при помощи FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами. Атаку на предприятие по указанию куратора украинских спецслужб готовили два мигранта из Средней Азии.