ФСБ задержала снимавшего стратегические объекты россиянина

Lenta.ru

В Нижегородской области задержали россиянина, заподозренного в работе на иностранные спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости.

ФСБ задержала снимавшего стратегические объекты россиянина
© РИА Новости

По данным агентства, задержанный по заданию иностранных разведок занимался видеосъемкой стратегических объектов региона для последующего совершения терактов.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области.

Диверсию планировали осуществить при помощи FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами. Атаку на предприятие по указанию куратора украинских спецслужб готовили два мигранта из Средней Азии.

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