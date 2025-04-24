В Петербурге 19-летнюю девушку нашли без признаков жизни после домогательств отчима

«Фонтанка» сообщила, что в Санкт-Петербурге на детской площадке, расположенной на улице Евдокимова, нашли 19-летнюю девушку без признаков жизни.

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Как уточняет издание, девушку неоднократно домогался ее отчим. В настоящий момент мужчина задержан. Сотрудникам правоохранительных органов он рассказал, что с 2017 по 2020-й неоднократно домогался своей падчерицы и совершал с ней разные развратные действия.