Пенсионер питерского УФСИН признался в насилии над падчерицей

Бывший сотрудник УФСИН Санкт-Петербурга сознался в том, что совершал действия сексуального характера в отношении своей падчерицы, что привело к трагическим последствиям — самоубийству 19-летней девушки. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

На детской площадке в районе Евдокима Огнева обнаружили тело девушки со следами от веревки на шее. Это произошло в августе минувшего года, и правоохранительные органы начали расследование по факту суицида. Накануне в жилище 59-летнего Григория Ч. и матери погибшей девушки провели обыск, в результате которого был задержан бывший сотрудник правоохранительных органов.

«В отделе подозреваемый признался, что совершал запретное в отношении девочки около трех лет подряд — начиная с ее 12-летнего возраста», — говорится в публикации.

Уточняется, что к настоящему моменту мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера над ребенком до 14 лет.

Ранее Татьяна Антонова, мать юной фигуристки Дарьи Антоновой, рассказала РИА Новости о том, что тренер Константин Медовиков неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении ее дочери во время тренировок.