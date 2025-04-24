ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии
Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали двух выходцев из Средней Азии, планировавших совершить диверсионно-террористический акт на одном из предприятий нефтехимической промышленности Нижегородской области.
По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, злоумышленники действовали по указанию украинского куратора. Они были приверженцами идеологии международной террористической организации, запрещенной в России.
В ходе спецоперации преступники оказали вооруженное сопротивление при попытке задержания и были нейтрализованы ответным огнем. На месте происшествия обнаружены два FPV-дрона с самодельными взрывными устройствами, автомат Калашникова и пистолет Макарова.
В телефонах задержанных найдена переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта, а также координаты тайника с оружием и взрывчаткой иностранного производства.
По данному факту следственным отделом УФСБ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.