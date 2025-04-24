ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали двух выходцев из Средней Азии, планировавших совершить диверсионно-террористический акт на одном из предприятий нефтехимической промышленности Нижегородской области.

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По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, злоумышленники действовали по указанию украинского куратора. Они были приверженцами идеологии международной террористической организации, запрещенной в России.

В ходе спецоперации преступники оказали вооруженное сопротивление при попытке задержания и были нейтрализованы ответным огнем. На месте происшествия обнаружены два FPV-дрона с самодельными взрывными устройствами, автомат Калашникова и пистолет Макарова.

В телефонах задержанных найдена переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта, а также координаты тайника с оружием и взрывчаткой иностранного производства.

По данному факту следственным отделом УФСБ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.