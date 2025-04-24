В Челябинске мужчину осудили за финансирование терроризма

В Челябинске суд вынес приговор 43-летнему мужчине, которого подозревали в отправке денег террористам. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на УФСБ по Челябинской области.

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По версии правоохранителей, он в период с июня 2022 по февраль 2023 года переводил деньги международным террористическим организациям. При этом челябинец понимал, что деятельность получателей несет угрозу безопасности России.

Известно, что мужчина разделял идеологию террористов. Официально он был безработным, но по факту был довольно обеспечен. Его задержали около ЖК «Манхэттен».

Челябинца обвинили в содействии террористической деятельности. Суд приговорил фигуранта к десяти годам лишения свободы. Из них первые четыре он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

В Главном управлении региональной безопасности Подмосковья предупредили, что россияне могут спонсировать терроризм, не осознавая этого. При переводе денег незнакомцу на рынке или в транспорте можно стать соучастником схемы.