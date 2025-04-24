Родители, убившие своего сына, задержаны в Подмосковье

В Подмосковье задержали супругов, которые пять лет назад жестоко убили своего годовалого сына, считая его обузой. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в августе 2020 года в Крымске Краснодарского края. 23-летняя Кристина и ее 29-летний сожитель Андрей задушили малыша в день его первого рождения, после чего вывезли тело ребенка в лесной массив Крымского района и закопали. Как сообщается, родители мальчика держали его существование в тайне: они не регистрировали его и не обращались к врачам.

После убийства родители пытались тщательно заметать следы. Кристина на год пропала из виду, ее разыскивали добровольцы, пока она не обосновалась в Королеве вместе со своим партнером, создав видимость новой жизни.

«Родным они врали, что с сыном все в порядке. Но роковая ошибка выдала их: Кристина, покупая билет в Москву, не оформила место для ребенка. Это привлекло внимание следователей, которые спустя пять лет вышли на след преступников», — говорится в публикации.

Уточняется, что в ходе допроса пара с цинизмом призналась, что ребенок был для них обузой и мешал их планам. Жители Новороссийска, ранее не имевшие проблем с законом, теперь предстанут перед судом за свое преступление.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Канске женщина зарубила топором своих троих детей. Как утверждалось, инцидент произошел в частном доме по улице Герцена. Подчеркивалось, что там обнаружили тела 4-летней девочки и двух мальчиков, одному из которых было всего 7 месяцев, другому — 9 лет. У всех них рубленые раны. После убийства 29-летняя мать пришла к своим родителям и призналась в содеянном.