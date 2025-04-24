Самолеты в Казань экстренно перенаправили в Самару и Москву

В период временных ограничений на использование воздушного пространства в районе международного аэропорта Казань, которые действовали с 4.45 до 7.00, два самолета не смогли совершить посадку в пункте назначения, передает РИА «Новости».

По информации пресс-службы казанского авиаузла, воздушные суда, летевшие из Хургады и Стамбула, были перенаправлены на запасные аэродромы. Первый самолет ушел на запасной аэропорт Самары, второй – направился во Внуково под Москвой. Причиной изменений стали ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные в Казани утром 24 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили украинский беспилотник над Елабужским районом Татарстана, ранее в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения из-за угрозы дронов, а за один час в Татарстане уничтожили два украинских дрона.