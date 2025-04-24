Останки пожилой женщины нашли в 14 мусорных пакетах

В штате Коннектикут, США, полицейские нашли останки пожилой женщины во время осмотра ее дома. Об этом сообщает NBS News.

Полицейских вызвал старший сын 70-летней Тины Ллойд — Теодор. Он сообщил, что якобы давно не видел мать и переживает за нее. Прибыв в дом Тины Ллойд, полицейские обнаружили следы неудавшегося поджога, а также 14 мусорных пакетов. Внутри находились расчлененные останки женщины.

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Под подозрение тут же попал Теодор. Его арестовали. Предполагается, что мужчина расправился с матерью, а потом тщетно пытался скрыть следы преступления огнем.

Согласно экспертизе, Тины Ллойд не стало двумя месяцами ранее. В доме они также нашли различные режущие инструменты, в том числе электрическую бензопилу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, маленькая девочка оказалась заперта в доме с разлагающимися останками матери и брата, пока ее не спасли. Она прожила так две недели, питаясь только шоколадом.