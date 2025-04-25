Ожидаемое землетрясение в Стамбуле затронет 25 млн человек

Мощное землетрясение, которое ожидается в Стамбуле, может обернуться региональной катастрофой, поскольку затронет весь регион Мраморного моря, где проживают более 25 млн человек. Об этом заявил РИА Новости турецкий профессор сейсмологии Халюк Эйидоган.

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По его словам, удар стихии почувствуют не только жители Стамбула, но и ряда соседних провинций, включая Бурсу, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли и Ялову.

"Жителям этих провинций, особенно прибрежных зон, необходимо озаботиться подготовкой к землетрясению и возведением устойчивых зданий", - сказал Эйидоган.

24 апреля турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан рассказал, что землетрясение, произошедшее в Турции 23 апреля, является предвестником более масштабного сейсмособытия магнитудой 7-7,2, которое, вероятно, произойдет между 2045 и 2075 годами. В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в AFAD. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре.

Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгер и Нажи Герюр предупредили о "большом землетрясении", которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.