Семейная пара из Новороссийска пять лет скрывала убийство ребенка

Семейная пара из Новороссийска пять лет скрывала убийство своего ребенка. О необычной истории пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

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Весной в комиссию по делам несовершеннолетних поступила жалоба на родителей, которые оставили детей без присмотра в доме на Молодежной улице. Оказалось, что в квартире проживает женщина, являющаяся матерью троих мальчиков. При этом выяснилось, что у семьи нет документов на детей, а старший сын вообще не находился с родными.

27-летняя мать пыталась уверить правоохранительные органы в том, что отказалась от сына сразу после его рождения и передала его в органы опеки, при этом утверждая, что не помнит, когда это произошло. У матери и ее сожителя изъяли детей. Когда началось расследование, пара попыталась покинуть город и скрыться.

— Подозреваемых задержали 19 апреля. Как установлено, сожитель женщины в августе 2020 года убил ребенка в лесу в Крымске, — приводят слова источника в материале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

До этого стало известно еще об одном похожем случае. Житель Богдановичского района Свердловской области признался в убийстве жены спустя 13 лет.