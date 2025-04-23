Губернатор оценил ситуацию в Киржачском районе после взрыва

Обстановка в Киржачском районе Владимирской области постепенно приходит в норму после взрыва снарядов на складе.

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Это следует из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале губернатора региона Александра Авдеева.

«Под руководством оперативного штаба ситуацию в Киржачском районе постепенно удаётся нормализовать», — говорится в публикации.

Ранее Авдеев проинформировал, что при взрывах в Киржачском районе сильнее всего пострадал посёлок Барсово.