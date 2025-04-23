Губернатор оценил ситуацию в Киржачском районе после взрыва

Авдеев: ситуация в Киржачском районе постепенно нормализуется
Обстановка в Киржачском районе Владимирской области постепенно приходит в норму после взрыва снарядов на складе.
Это следует из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале губернатора региона Александра Авдеева.
«Под руководством оперативного штаба ситуацию в Киржачском районе постепенно удаётся нормализовать», — говорится в публикации.
Ранее Авдеев проинформировал, что при взрывах в Киржачском районе сильнее всего пострадал посёлок Барсово.