Избитого в московской школе мальчика прооперировали

Мальчик, которого жестоко избили в школе № 2120 в Новой Москве, успешно перенес операцию и идет на поправку, рассказала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Инцидент произошел накануне в школе № 2120. Двое подростков избили ученика восьмого класса, сломали ему челюсть.

«Была в больнице у пострадавшего в результате избиения [школьника]. Сегодня ему сделали операцию. Все прошло успешно. Держится он мужественно, и видно — парень сильный. Идет на поправку», — уточнила Ярославская.

По ее словам, она спросила у мальчика, почему он промолчал, ведь это был не первый случай.

«Я думал, справлюсь сам. Я же парень. Не хотел жаловаться», — процитировала школьника детский омбудсмен.

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Ярославская констатировала, что «дело не заминают», подключились все службы.