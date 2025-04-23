В минздраве Турции назвали число пострадавших при землетрясении

Глава минздрава Турции Кемаль Мемишоглу заявил в оперативном штабе департамента ЧС, что при землетрясении в районе Стамбула и его окрестностей получили травмы почти 240 турецких граждан. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Мемишоглу, в основном люди пострадали из-за того, что в панике выпрыгивали из домов. Он уточнил, что 173 человека получили травмы непосредственно в Стамбуле, а большинству пострадавших госпитализация не потребовалась.