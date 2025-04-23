Беременная россиянка до смерти забила свою дочь

Жительница Каспийска заключена под стражу по обвинению в убийстве своей маленькой дочери, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.

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Каспийский городской суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал меру пресечения в отношении женщины 1996 года рождения, обвиняемой по ч.4 ст.111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").

Согласно материалам дела, 20 марта женщина в приступе ярости избила свою дочь. От полученных травм девочка впала в кому и скончалась в больнице месяц спустя.

Обвиняемая заключена под стражу на срок до 21 мая. В настоящее время решается вопрос о лишении ее родительских прав. Сообщается, что на момент совершения преступления женщина находилась на шестом месяце беременности.