В Израиле обнаружили останки многодетного отца, съеденного акулой

В Израиле на пляже Хадеры после двух дней поисков обнаружили останки дайвера, ставшего жертвой акул. Об этом пишет The Associated Press.

Инцидент произошел 21 апреля. Морская полиция при содействии ЦАХАЛ и Пожарно-спасательной службы приступила к поискам, но смогла обнаружить останки погибшего только через два дня.

По данным агентства, 40-летний Барак Цах, отец четверых детей, решил сделать несколько фотографий акул и отправился на подводную прогулку на средиземноморском побережье.

«Барак вошел в воду с трубкой, маской, ластами и камерой GoPro, чтобы нырнуть и снять акул, а не кормить их или играть с ними [как другие отдыхающие]», — отметила вдова дайвера Сарит.

По ее словам, когда хищники подплыли слишком близко, супруг попытался аккуратно отогнать их при помощи палки камеры GoPro.

Затем он предпринял попытку добраться до берега, но в этот момент хищники напали. Обнаружить и идентифицировать останки удалось только спустя два дня.

В Управлении природы и парков Израиля уточнили, что это всего третий зафиксированный случай нападения акулы в Израиле. В ведомстве уточнили, что предыдущая трагедия со смертельным исходом разыгралась еще в 40-х годах прошлого века.