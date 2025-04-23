Объявлен план «Перехват». Под Петербургом зарезали полицейского

В Кингисеппе объявлен план «Перехват» после убийства 24-летнего оперуполномоченного Дмитрия Семеновых. По данным СМИ, преступник — демобилизовавшийся неделю назад 19-летний юноша Руслан Тимофеев — нанес смертельный удар в шею на проспекте Карла Маркса около 11:30 и скрылся с места преступления.

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Инцидент произошел, когда полицейский попытался проверить документы юноши. Сразу после того, как в Сети начали активно обсуждать произошедшего он оставил комментарий:

«Я его не трогал... Сам подошел и ушел — это печально».

Тимофеев жил с матерью, которая мало времени уделяла сыну, его воспитывала его бабушка. Сейчас его аккаунт закрыт, а родственники отказываются от комментариев. Мать утверждает, что давно не видела сына, пишет портал «78.ru».

Утром 23 апреля стало известно о еще одном инциденте. В подмосковном селе Шеметово мужчина несколько раз ударил ножом полицейского после просьбы предъявить документы и попытался скрыться