ФСБ ликвидировала центр легализации нелегальных мигрантов в Москве

В Москве ФСБ, Росгвардия и МВД ликвидировали центр легализации пребывания нелегальных мигрантов на территории России. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, подозреваемые создали в одном из мессенджеров специальный канал, предлагавший услуги по получению фиктивных документов, которые подтверждали, что мигрант находится в стране законно. Подделки передавались либо через курьера, либо лично в руки. В ходе операции задержали 16 иностранных граждан, занимавшихся незаконным бизнесом.

По местам их проживания и в кафе, где, предположительно, оказывались нелегальные услуги, обнаружены банковские карты, мобильные телефоны, оргтехника, бланки документов миграционного учета, печати с оттисками территориальных подразделений миграции, закрыто два производства поддельных документов.

Ранее Волк рассказала, что с начала 2025 года в России выявили 1374 факта подделки миграционных документов иностранцами. Это на 41 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.