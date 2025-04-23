Проститутки напоили и обокрали гендиректора крупной компании в Москве

В Москве генеральный директор крупной компании стал жертвой ограбления после встречи с проститутками. Вместо запланированного интима с двумя дамами бизнесмен лишился 1,3 млн рублей с банковских карт, пишет Mash.

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Предприниматель Сергей решил провести вечер в компании двух девушек в сауне. После сауны он пригласил их к себе домой. После распития спиртных напитков все трое оказались в кровати, однако москвич явно не рассчитал силы и уснул. Проснувшись, он обнаружил, что девушки и его телефон исчезли.

Когда Сергей позвонил на свой номер с другого телефона, одна из девушек ответила, извинилась и пообещала вернуть телефон. Вскоре обе проститутки вернулись в квартиру, пробыли там недолго и ушли.

После их ухода Сергей обнаружил, что все его счета опустошены. Он предполагает, что одна из девушек подсмотрела пароль его телефона в сауне и подмешала ему что-то в напиток. Затем, используя пароль от телефона, они получили доступ ко всем его банковским приложениям и перевели деньги. В настоящее время полиция ведет розыск подозреваемых.