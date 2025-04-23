ОМОН «Русич» задержал нелегальных мигрантов на стройке в Жуковском

Сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии Подмосковья совместно с полицейскими провели операцию по выявлению незаконной миграции на стройке в подмосковном Жуковском. По итогу было задержано девять иностранных граждан.

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Об этом в среду, 23 апреля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

— В результате проверки строительной площадки жилого комплекса, расположенного на улице Гудкова, 9 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, — сообщил источник «ВМ».

Уточняется, что мигрантам назначены штрафы в пять тысяч рублей. Также проводится проверка для привлечения работодателя, использовавшего труд мигрантов, к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к труду в РФ иностранца или лица без гражданства).

Ранее полицейские при сотрудничестве с Росгвардией задержали 34-летнего мигранта в подмосковном Дзержинском, которого подозревают в краже икон.