Россиянку будут судить за то, что она держала рабов

Жительница Подмосковья предстанет перед судом за организацию рабства. По версии следствия, женщина вместе с сообщниками заманивала приезжих, обещая им высокооплачиваемую работу, заселяла в квартиру, а потом забирала документы и заставляла попрошайничать на улице.

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По информации РЕН ТВ, все происходило в Балашихе. Местной жительнице даже дали прозвище «балашихинская барыня» - она держала в рабстве нескольких мигрантов из ближнего зарубежья и заставляла их выпрашивать милостыню на улице.

Одним из пленников женщины оказался 64-летний гражданин Белоруссии из Гомеля. Он рассказал, что «барыня» заставляла его стоять на улице с плакатом. Как правило на табличке были призывы помочь «из-за смерти дочери». Также оказавшимся в рабстве людям выдавали поддельные медицинские справки.

Мужчину удалось вытащить из рабства благодаря незнакомке: в Подольске он разговорился с женщиной и признался во всем. Она позвонила к волонтерам, и те вызволили его из рабства. Сейчас он проходит потерпевшим по уголовному делу – 23 апреля начались судебные заседания.

Ранее во Владимирской области задержали муниципального депутата по подозрению в использовании рабского труда и мошенничестве.