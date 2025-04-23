Задержан разрисовавший стену Цоя на Арбате

Полицейские задержали москвича, который разрисовал стену памяти известного рок-музыканта Виктора Цоя на Арбате. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, подозреваемым оказался Степан Б., 1989 года рождения. Вандала увезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено административное дело о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), заметил источник.

12 апреля стало известно, что на месте памяти лидеру группы «Кино» появилось граффити о рэпере Паше Технике (настоящее имя — Павел Ивлев). Спустя сутки фанаты рок-музыканта закрасили изображение с Техником.

23 апреля вандалы снова испортили сцену, на этот раз поверх слов «Перемен требуют наши сердца» появилась надпись «Мрачные щи».