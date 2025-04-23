Стала известна площадь пожара на подземной парковке ТЦ «Афимолл сити» в Москве

Площадь пожара на подземной парковке в ТЦ «Афимолл» в Москве составила 30 «квадратов».

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Об этом в среду, 23 апреля, сообщил источник «Вечерней Москвы» в правоохранительных органах.

— При въезде на паркинг произошло возгорание строительных материалов и трех баллонов под высоким давлением на площади 30 квадратных метров. Эвакуация граждан не проводилась, — сообщил источник «ВМ».

На данный момент возгорание локализовано пожарными.

Сообщения о пожаре поступили в 15:37 по московскому времени. Уточнялось, что возгоранию транспортного средства предшествовал хлопок. В 15:56 стало известно, что пожар ликвидировали сотрудники МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.