Спасатели потушили пожар после взрыва автомобиля в ТЦ «Афимолл сити» в Москве

Сотрудники МЧС потушили автомобиль, взорвавшийся на парковке ТРЦ «Афимолл Сити». Об этом в среду, 23 апреля, сообщили в соцсети.— Автомобиль, который взорвался на подземной парковке «Москва-Сити», удалось потушить, — говорится в Telegram-канале «112».

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В результате происшествия никто не пострадал, добавили в соцсети.До этого стало известно, что до возгорания транспортного средства был хлопок. Пожар начался примерно в 15:30 23 апреля.