Автомобиль взорвался на подземной парковке ТЦ у «Москвы-Сити»

Автомобиль загорелся на подземной парковке в торговом центре «Афимолл». Возгоранию машины предшествовал взрыв.

Об этом в среду, 23 апреля, сообщил источник «Вечерней Москвы» в правоохранительных органах.

— Произошел хлопок. Позднее загорелся автомобиль на подземной парковке в торговом центре, — сказал собеседник «ВМ».

На данный момент сотрудники МЧС приступили к ликвидации возгорания.

В Сети появились кадры, на которых показан момент взрыва автомобиля в Набережных Челнах. Сообщается, что взрыв произошел из-за утечки газа после того, как водитель закурил в автомобиле.