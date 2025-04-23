В деловом центре «Москва-Сити» прогремели три взрыва, на территории фиксируют сильный пожар.

Об этом в среду, 23 апреля, сообщил Shot.

— Сейчас на территории сильный пожар. Причины возгорания выясняются, на место едут экстренные службы, — передает Telegram-канал.

По данным Telegram-канала 112, пожар начался на стройке, расположенной возле Экспоцентра. Предположительно, горят строительные материалы.

Мост через реку Чаобай обрушился в Пекине из-за пожара

21 апреля СМИ сообщили, что крупнейшая свалка бытовых отходов Московской области на полигоне «Тимохово» загорелась из-за аномальной жары. Возгорание охватило площадь свыше 500 квадратных метров. Жители находящихся неподалеку деревень пожаловались на сильный запах горящего мусора, столб дыма от пожара можно было увидеть за несколько десятков километров от места происшествия.

20 апреля в грузинском ресторане «Джонджоли», расположенном на Пятницкой улице в центре Москвы, произошел пожар. На место происшествия экстренно прибыли сотрудники МЧС России.