«Богатые азиатки» атаковали студентов иняза

Злоумышленники пытаются обмануть студентов, изучающих иностранные языки. Подробности узнал корреспондент «Вестей ФМ» Александр Ельшевский.

Схема обмана выглядит следующим образом: студент, изучающий иностранный язык, получает сообщение от азиатской девушки по деловому вопросу. Из-за неслучайной ошибки завязывается беседа, а затем и более плотное знакомство. Однако это заканчивается выманиванием денег под предлогом, когда уже неудобно отказать. Все это – манипуляции мошенников, говорится в статье.

«Везде и всюду – одинаковый алгоритм. Сначала завязать беседу – тут помогает иностранный язык общения, который учит жертва. Потом вызвать доверие и симпатию, тут – все элементы: от красивой аватарки до попыток манипуляции лестью и проявлением интереса к важным для жертвы темам. И в конце, после установления связи, – выход на выманивание денег и данных», – отметил Ельшевский.

Данные по-прежнему добываются и более традиционными способами — через звонки из деканата и просьбы зарегистрироваться на определенных сайтах для учета студентов, подтвердить свои учетные записи и т. д. Если предоставить свои данные, то начинается следующий этап схемы, когда звонят от имени представителей силовых структур, подчеркивается в материале.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на данные опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» сообщило, что мошенники под видом коллекторов обзванивали россиян и предлагали списать долги в честь Пасхи. Подобные звонки поступили уже 17% опрошенных.