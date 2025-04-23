Четырехлетний ребенок выжил после падения с окна 9-го этажа в Подмосковье

Четырехлетний ребенок смог выжить после падения с девятого этажа здания. Об этом случае в среду, 23 апреля рассказали в администрации городского округа Домодедово.

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Все произошло на улице Курыжова. Малыш выпал из окна многоэтажки. В этот момент около здания проходил 12-летний мальчик — он успел поймать вылетевшего пострадавшего до того, как тот столкнулся с землей.

Ребенка сразу же госпитализировали медики. В больнице выяснилось, что малыш получил «незначительный перелом», на данный момент его жизни ничего не угрожает. Других подробностей о его состоянии пока что нет.

— Сейчас он в Детском клиническом центре им. Рошаля. Желаем ему скорейшего выздоровления, — сообщили в пресс-службе администрации.

Представители мэрии города отдельно встретились с 12-летним школьником и поблагодарили за спасение ребенка.

15 апреля похожий инцидент произошел в Екатеринбурге. Там пожилая женщина выпала из окна многоэтажного дома и упала на припаркованный рядом автомобиль, проломив его крышу. Пострадавшую передали медикам, которые оказывают ей всю необходимую помощь.