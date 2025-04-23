Россияне описали хаос в Стамбуле после землетрясения

После землетрясения в Стамбуле началась паника в городе. На дорогах образовались заторы, а связь работала с перебоями. Об этом сообщает Shot со ссылкой на подписчиков канала, которые оказались в зоне происшествия.

Также отмечается, что многие уже успели эвакуироваться из зданий и выйти на улицу. О том, что в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщила ранее газета Yeni Şafak. Информация о подземных толчках с указанной силой была подтверждена Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Как уточнялось, эпицентр находился в районе Силиври (провинция Стамбул).

По данным турецкого СМИ, первое землетрясение произошло у берегов Силиври, затем было зафиксировано второе — более сильное. Оно длилось около десяти секунд, что вызвало тревогу среди горожан. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море, у побережья провинции Стамбул.