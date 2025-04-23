«Стену Цоя» в Москве вновь разрисовали вандалы

«Стену Цоя» на Арбате в Москве вновь разрисовали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Поверх граффити на стене появилась надпись красной краской — «Мрачные щи». Кто именно ее нанес и с какой целью пока неизвестно.

Напомним, что «Стена Цоя» — стена дома №37 по Арбату, которая выходит в Кривоарбатский переулок. Поклонники творчества музыканта Виктора Цоя исписали ее граффити исполнителя, надписями «Кино», «Цой жив», а также цитатами из песен.

В ночь на 10 апреля неизвестный нанес на стену огромную надпись «Техник» — в память об умершем рэп-исполнителе Паше Технике. Граффити заметили только спустя два дня, а 13 апреля художник Роман Яковлев перекрыл надпись плакатами с изображениями Цоя. Позже к нему присоединились другие художники: вместе они полностью закрасили слово «Техник» и восстановили один из портретов лидера группы «Кино».