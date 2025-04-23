Неизвестные попытались расстрелять мужчину в Краснодаре

Неизвестные злоумышленники попытались убить мужчину с помощью пистолета в Краснодаре. Об этом стало известно в среду, 23 апреля.

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Все произошло на улице Гидростроителей. Двое преступников подбежали к мужчине около его дома, после чего начали стрелять в него из пистолета. Жертву ранили, однако осуществить задуманное до конца у злоумышленников не получилось — 46-летнего пострадавшего с ранениями конечностей позже госпитализировали медики.

Кроме того, одна из пуль попала в заднее стекло припаркованного автомобиля.

На месте покушения эксперты нашли 7 стреляных гильз и 1 патрон. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности стрелков и пытаются их задержать. Мотивы нападения на данный момент неизвестны, передают в Telegram-канале 112.

Недавно в Камчатском крае произошел трагический инцидент во время охоты, когда 65-летний мужчина случайно выстрелил в своего 35-летнего зятя, пытаясь застрелить взлетающую утку. Пострадавший вскоре скончался от полученного ранения.