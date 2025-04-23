В Стамбуле произошли 10 афтершоков магнитудой до 4,9

Газета.Ru

В Стамбуле после первого землетрясения магнитудой 6,2 произошли 10 афтершоков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

В Стамбуле произошли 10 афтершоков после первого землетрясения
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Отмечается, что афтершоки имели магнитуду от 3,1 до 4,9.

По его данным, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 12:49 (совпадает с московским времени). В 12:51 зарегистрирован повторный толчок магнитудой 5,9. За ним последовали толчки магнитудой 4,4, 4,8, 4,5 и 4,9. Позднее их мощность начала падать до 3,4 — 3,1. Афтершоки в настоящее время продолжаются.

До этого сообщалось, что власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения магнитудой 6,2 балла в Стамбуле. 23 апреля турецкая газета Yeni Şafak сообщила о ЧП. В публикации говорится, что после землетрясения магнитудой 3,9 у побережья Силиври в Стамбуле произошло второе землетрясение магнитудой 6,2. Землетрясение, которое ощущалось в течение 10 секунд, вызвало большую панику.

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