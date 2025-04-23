Бывшего замглавы Минэнерго России осудили за злоупотребления при ликвидации шахт

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему замминистра энергетики России Сергею Мочальникову за злоупотребления должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

© Lenta.ru

Экс-чиновнику назначено наказание в виде полутора лет в колонии-поселения. Он полностью признал вину и его дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств и допроса свидетелей, уточняет «Интерфакс».

Мочальникову вменялись должностные преступления в связи с реализацией контрактов по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов в период с 2014-го по 2023 год. По данным МВД, руководство Минэнерго похитило из бюджета свыше 175 миллионов рублей, выделенных на реструктуризацию угольной промышленности.

Фигурантами дела также являлись бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский, директор подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрей Моисеенков и еще несколько чиновников.

Яновский был задержан и арестован в октябре 2024 года.