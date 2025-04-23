Спасатели нашли двух пропавших на Эльбрусе туристов, один скончался

Спасатели нашли двух пропавших на Эльбрусе туристов, один из них скончался. Об этом сообщили в Tеlegram-канале 112.

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Также сотрудники экстренных служб активно продолжают поиски третьего альпиниста. При этом работа осуществляется при неблагоприятных погодных условиях на высоте более 5000 метров.

Всего в горах пропали пять человек — всего граждане Турции. Никто из них предварительно не регистрировал восхождение на вершину.

Двоим участникам группы удалось спуститься самостоятельно до ухудшения погодных условий, сообщили в посте.

В прошлом году сотрудники МЧС РФ также спасли на Эльбрусе альпиниста из Индии. 32-летний иностранец решил совершить восхождение в одиночку и не зарегистрировал свой маршрут. Мужчина был доставлен в альпинистский лагерь.