На станции столичного метро произошла стрельба

На станции метро «Рассказовка» произошла стрельба
Сотрудники полиции оперативно задержали подростков, устроивших в среду утром стрельбу на станции метро «Рассказовка» Сокольнической линии.
Как сообщили «МК» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, группа несовершеннолетних произвела выстрелы из предмета, напоминающего пистолет, в сторону поезда. Стражи порядка установили личности хулиганов, сейчас они доставляются в отдел полиции.
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По предварительной информации, все подростки учатся в одном из столичных профильных колледжей.