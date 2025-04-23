На станции столичного метро произошла стрельба

Сотрудники полиции оперативно задержали подростков, устроивших в среду утром стрельбу на станции метро «Рассказовка» Сокольнической линии.

Как сообщили «МК» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, группа несовершеннолетних произвела выстрелы из предмета, напоминающего пистолет, в сторону поезда. Стражи порядка установили личности хулиганов, сейчас они доставляются в отдел полиции.

В Москве подросток погиб от удара током на крыше поезда

По предварительной информации, все подростки учатся в одном из столичных профильных колледжей.