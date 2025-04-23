В Стамбуле зафиксировано сильное землетрясение

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

Информация о подземных толчках с указанной силой была подтверждена Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Как уточняется, эпицентр находился в районе Силиври (провинция Стамбул).

По данным турецкого СМИ, первое землетрясение произошло у берегов Силиври, затем было зафиксировано второе — более сильное. Оно длилось около десяти секунд, что вызвало тревогу среди горожан. Подробностей о погибших и пострадавших пока нет.

Напомним, что 16 октября 2024 года Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о землетрясении магнитудой 6,1 в восточной части Турции. Эпицентр находился рядом с городом Малатья, где живет около 441 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9 км.