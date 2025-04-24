Храмовый комплекс в Белгородской области горит после предполагаемой атаки ВСУ

Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского района Белгородской области охвачен пожаром. Причиной возгорания стала атака Вооруженных сил Украины, предположительно с использованием беспилотников типа «Баба-яга», с которых сбрасывалась взрывчатка. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили Shot.

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Как рассказали очевидцы, жители пытаются справиться с огнем собственными силами, однако тушение затруднено из-за продолжающихся атак украинских дронов, которые наносят повторные удары по территории, говорится в Telegram-канале.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в небе над Елабугой сбили два дрона. Изначально об атаке сообщили перепуганные жители города.

В ночь на 23 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 дронов ВСУ. Противник пытался нанести удар по Тульской, Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской областям, а также по территории республики Крым.