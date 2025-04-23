Губернатор Владимирской области рассказал об ущербе от взрывов

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своем Telegram-канале, что большого ущерба взрывы в Киржачском районе не нанесли.

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По словам Авдеева, он объехал пострадавшие от взрывов районы вместе с коллегами и оценил ущерб.

«Больших разрушений не зафиксировано, в основном выбиты стекла. Жителям из пострадавших квартир и домов будет оказана помощь», — пояснил губернатор.

22 апреля после взрыва боеприпасов в Киржачском районе в пункты временного размещения были эвакуированы около 450 человек. Эвакуация была объявлена в семи населенных пунктах Владимирской области: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки. Пункты размещения были развернуты в Киржаче в пяти школах и двух домах культуры.

23 апреля глава региона рассказал, что детонация на складах постепенно завершается. Также глава региона отметил, что пока в районе не работают образовательные учреждения, а также ряд предприятий. Кроме того, перекрыли несколько дорог, в связи с этим водителей просят выбирать пути объезда.