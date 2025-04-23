Под Петербургом неизвестный убил сотрудника уголовного розыска

Утром в среду, 23 апреля, на одной из улиц города Кингисепп (Ленинградская область) неизвестный мужчина убил 24-летнего сотрудника уголовного розыска Дмитрия Семеновых. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Преступление было совершено у дома номер 22 по проспекту Карла Маркса. По данным Волк, Семеновых обратил внимание на прохожего, чей внешний вид сходился с приметами разыскиваемого преступника. Он попытался задержать мужчину, но тот нанес полицейскому смертельный удар ножом и скрылся.

Для задержания преступника был срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района, сообщила Волк. Ориентировку на убийцу передали в полицию соседних районов.

Накануне, 22 апреля, на юге Московской области мужчина с ножом напал на полицейского. Преступление было совершено в деревне Шеметово неподалеку от границы с Рязанской и Тульской областями.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков заметили мужчину, который вел себя подозрительно. Полицейские подошли к нему, представились, показали удостоверения и попросили предъявить документы. Он отказался и напал на одного из полицейских с ножом. Позже мужчину задержали, он оказался жителем Тульской области. Сотрудника полиции госпитализировали.