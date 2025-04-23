Сигнализация о разгерметизации сработала на рейсе Москва — Петербург

Сигнализация о разгерметизации сработала в летевшем из Москвы в Санкт-Петербург пассажирском самолете авиакомпании «Победа». Об этом в среду, 23 апреля, сообщил Telegram-канал Baza.

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По его данным, инцидент произошел за полчаса до приземления, когда из-за сработавшего в кабине пилотов сигнала в салоне внезапно выпали кислородные маски. Случившееся спровоцировало небольшую панику среди пассажиров, однако вскоре борт штатно приземлился в аэропорту Пулково, следует из публикации.

Другой случай произошел 8 апреля, когда самолет Ан-24, направлявшийся в Ленск из Иркутска, вынужденно изменил маршрут и совершил посадку в другом месте. Кроме того, у летевшего из Санкт-Петербурга в Москву судна перевозчика «Аэрофлот» отказала противообледенительная система крыла.