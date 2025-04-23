Суд продлил домашний арест блогерше Митрошиной, обвиняемой в неуплате налогов

Чертановский районный суд Москвы продлил домашний арест блогерше Александре Митрошиной, которая обвиняется в неуплате налогов и легализации денежных средств на сумму свыше 127 миллионов рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 23 апреля, сообщил журналист из зала суда.

— Суд продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной. Данная мера пресечения ей назначена до 24 июня 2025 года. Митрошина просила избрать ей более легкую меру пресечения — запрет определенных действий, — передает слова корреспондента РЕН ТВ.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Митрошиной в начале марта. Тогда Следственный комитет просил отправить ее под стражу, а прокуратура настаивала на домашнем аресте. 10 марта Чертановский суд отправил Митрошину под домашний арест на срок один месяц 16 суток. О процессе расследования дела — в отдельном материале «Вечерней Москвы».