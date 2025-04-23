Калининградскую школьницу забрали на скорой с отравлением после шутки сверстников

Под Калининградом 13-летняя девочка попала в больницу после того, как одноклассники угостили ее неизвестным напитком из бутылки из-под газировки. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

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Инцидент произошел 22 апреля в одной из гимназий, расположенной в области. Семикласснице стало плохо во время урока: ее тошнило, девочка жаловалась на головокружение. Учительница отвела ее в школьный медпункт, откуда ей вызвали скорую.

Девочка пояснила, что попросила у одноклассников попить газировки, те угостили ее напитком. Школьница утверждала, что сделала несколько глотков. После этого ей стало плохо.

Ребенка забрали с подозрением на алкогольное отравление, что подтвердили медики областной больницы. Одноклассники потерпевшей признались, что подмешали в бутылку из-под газировки ликер.