Взрыв на складе боеприпасов во Владимирской области сняли на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал «Владимирская область Новости».

На кадрах видно огненный шар, поднимающийся в небо над горизонтом. Также можно увидеть следы разлетающихся в стороны фрагментов — вероятно, снарядов.

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«Аж стекла чуть не вылетели», — приводит канал комментарий автора ролика.

Взрыв на складе Минобороны прогремел в Киржачском районе Владимирской области днем 22 апреля. Вскоре после этого на территории муниципального образования ввели режим ЧС.