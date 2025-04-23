Возможно убиты: детали о пропавших 18 лет назад детях

Следствие рассматривает версию о том, что пропавшие 18 лет назад в Великих Луках Валя Корик и Паша Матросов могли находиться несколько лет в сексуальном рабстве, после чего их убили. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

29 января 2007 года учащиеся 4 «Б» класса школы № 9 Валентина Корик, Павел Матросов и Екатерина Савицкая возвращались домой, когда к ним подошел неизвестный. Мужчина представился «режиссером из Москвы» и предложил детям сняться в фильме, но сначала поучаствовать в кинопробах. Катя Савицкая отказалась, так как ей нужно было идти в музыкальную школу, а Валя Корик и Паша Матросов пошли с «режиссером» и с тех пор их никто не видел.

Поиски Корик и Матросова, которым сейчас было бы по 29 лет, до сих пор продолжаются. Однако следствие начало рассматривать версию, что дети несколько лет были в сексуальном рабстве, а сейчас мертвы, отмечает канал.

При этом мать Паши Матросова уже смирилась со смертью сына, а мама Вали Корик все еще продолжает надеяться и верить, что ее дочь жива.

По словам женщины, каждые полгода ее уведомляют о том, что следствие продолжается. Последний раз она была у следователей, когда те составляли фотороботы пропавших, но уже в их взрослом облике.

Около года назад она обращалась к экстрасенсу, которая сказала ей, что Валя якобы «находится в другой стране, в горах, среди темнокожих людей», и что из-за стресса она потеряла память. А вот посмотрев на фото похищенного Паши Морозова, экстрасенс заявила, что он мертв.

Подозреваемого в деле до сих пор нет. Есть только фоторобот, который был составлен после похищения детей.

Напомним, что изначально за любую достоверную информацию о детях МВД объявило вознаграждение в 400 тысяч рублей. В 2024 году силовики подняли его до двух миллионов рублей.