Стало известно, кто взорвал страйкбольную гранату в столичной гостинице «Восход»

Взорвавшим гранату в столичной гостинице «Восход» якобы оказался 22-летний Алим Орков, известный в Сети как боец поп-ММА по прозвищу Шоумен. По неподтвержденным данным, Орков ворвался в номер, где находилась сотрудница Тюменской областной думы Елена Ч., и устроил стрельбу в коридоре, используя пистолет и гранату.

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Об этом в среду, 23 апреля, сообщили в соцсети.

— Напавшим с пистолетом на московскую гостиницу оказался боец поп-ММА 22-летний Алим Орков. В номере, в который изначально ворвался Орков, находилась сотрудница Тюменской областной думы Елена Ч., — говорится в Telegram-канале Shot.

Предварительно, Орков был в состоянии наркотического опьянения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

Ранее стало известно, что столичный СК запросил его арест. Очевидцы произошедшего 21 апреля сообщали, что видели неизвестного мужчину, который якобы с пистолетом зашел в один из номеров гостиницы. После этого посетители услышали звуки стрельбы. Как оказалось, это был взрыв страйкбольной гранаты.